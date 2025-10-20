Болгария готова пропустить самолет Путина в Будапешт на встречу с Трампом
Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета российского лидера Владимира Путина на пути в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом, если такая необходимость возникнет.
Об этом заявил глава МИД Болгарии Георг Георгиев.
"Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи", - сказал министр.
По словам Георгиева, встреча не может состояться, если один из ее участников не может на нее прибыть.
Напомним, дата встречи президентов США и РФ в Будапеште еще не определена. На днях спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Трампа и Путина может состояться в течение двух недель или "чуть позже".
Ранее Орбан объяснил, почему Будапешт стал местом будущей встречи Трампа и Путина.
В свою очередь западные издания писали, что встреча президентов США и России в столице Венгрии - это большое унижение для Европейского союза и огромное благо для венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
