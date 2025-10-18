Наиболее вероятный маршрут пролета президента России Владимира Путина в Будапешт - через Чёрное море, Турцию, Средиземное море, Черногорию и Сербию. А из Сербии в Венгрию.

Об этом пишет профильное издание Air Live.

Предполагается, что российские и турецкие истребители обеспечат охрану от возможных угроз дронов или ракет.

Отметим, что описанный выше маршрут является наиболее реалистичным, так как позволяет облететь воздушное пространство всех стран Европейского Союза (кроме самой Венгрии), которое закрыто для российских самолётов.

Между тем в Кремле сообщили, что встреча президента США Дональда Трампа и Путина может состояться в течение двух недель или "чуть позже".

Ранее Белый дом дал "дикий ответ" местному журналисту на вопрос – кто выбрал Будапешт местом встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

СМИ также писали, что встреча президентов США и России в столице Венгрии Будапеште — это большое унижение для Европейского союза и огромное благо для венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.