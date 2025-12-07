В США разворачивается скандал вокруг покупки стриминговым сервисом Netflix компании Warner Bros.

На сделку отреагировало правительство США и гильдия сценаристов Америки (профсоюз WGA).

Это одна из самых крупных сделок в киноиндустрии за последние годы, из-за чего Минюст США вынужден провести антимонопольное расследование, которое будет идти не меньше десяти месяцев.

Со своей стороны WGA потребовала заблокировать данную сделку, в виду возникновения монополии на рынке стриминговых сервисов, что может сократить общее количество проектов и рабочих мест.

"Антимонопольное законодательство призвано предотвратить поглощение крупнейшей в мире стриминговой компанией одного из своих крупнейших конкурентов. Это приведёт к сокращению рабочих мест, снижению заработной платы, ухудшению условий труда всех работников индустрии развлечений, повышению цен для потребителей и сокращению объёма и разнообразия контента для всех зрителей. Работники индустрии, как и общественность, уже страдают от того, что лишь несколько влиятельных компаний сохраняют жёсткий контроль над тем, что потребители могут смотреть по телевизору, на стриминговых сервисах и в кинотеатрах. Это слияние необходимо предотвратить", – сказано в заявлении WGA.

Напомним, Warner Bros принадлежит второй по популярности стриминговый сервис – HBO Max. Они владеют правами на такие сериалы как "Игра Престолов", "Клан Сопрано", "Друзья", "Теория Большого Взрыва" и фильмы о Гарри Поттере.

