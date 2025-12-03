Крупнейший коррупционный скандал в Европейском Союзе в ХХІ веке с дипломатическим Колледжем Европы и Федерикой Могерини ударит по позициям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом пишет Politico.

В ЕС уже раздаются призывы о вотуме недоверия чиновнице.

"На карту поставлена ​​репутация наших институтов", — заявила сопредседатель фракции левых в Европейском парламенте Манон Обри.

Если обвинения в мошенничестве будут доказаны, это может стать самым крупным скандалом в Брюсселе с момента отставки Еврокомиссии Жака Сантера в 1999 году из-за обвинений в финансовых махинациях.

"Забавно, как Брюссель читает всем лекции о верховенстве закона, в то время как его собственные институты больше похожи на криминальный сериал, чем на функционирующий союз", — заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

Также эта история может обострить и без того напряженные отношения между фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

"Поскольку президент фон дер Ляйен — самый узнаваемый лидер в Брюсселе, мы возлагаем на неё всю вину. И несправедливо, что ей выносят вотум недоверия из-за действий Службы внешних связей. Она не несёт ответственности за все институты", - сказал источник издания.

Напомним, в 2022 году в Евросоюзе разгорелся нешуточный коррупционный скандал с самой фон дер Ляйен. Ее обвиняли в лоббировании интересов фармацевтической компании Pfizer.

Минувшим летом 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за её участия в том скандале.