Бывшую верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президента Европейской комиссии Федерику Могерини, задержанную вчера по делу о финансировании Колледжа Европы, ректором которого она является, отпустили после допроса.

Об этом сообщает издание Rai News со ссылкой на прокуратуру.

Вместе с ней были задержаны директор Колледжа Европы Чезаре Дзегретти и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Обоих мужчин тоже отпустили.

Все трое были освобождены около часа ночи после допроса Федеральной полицией Западной Фландрии. Прокуратура пояснила, что фигуранты дела вряд ли убегут и будут скрываться.

"После допроса Федеральной уголовной полицией Бельгии все трое были официально уведомлены о предъявленных им обвинениях. Обвинения касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны", — заявили в Европейской прокуратуре.

Как мы писали, связанное с Могерини дело касается финансирования Колледжа Европы. По версии следствия, в 2021 году сотрудники Европейской службы внешних связей могли заранее информировать представителей колледжа о критериях отбора участников тендера на десятимесячную программу обучения для молодых дипломатов.

Напомним, в 2022 году в Евросоюзе разгорелся коррупционный скандал с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ее обвиняли в лоббировании интересов фармацевтической компании Pfizer.