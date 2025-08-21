Апелляционный суд Нью-Йорка отменил решение, обязывавшее президента США Дональда Трампа выплатить крупный штраф в размере 515 миллионов долларов по делу о мошенничестве в связи с завышением оценки активов компании Trump Organization.

Об этом сообщает CNN.

В феврале 2024 года суд установил, что Трамп в финансовых отчетах для страховщиков и банков завышал свое состояние. По словам государственных адвокатов, республиканец преувеличил свое богатство на 3,6 миллиарда долларов в год, что позволило ему "добиться богатства, славы и попасть в Белый дом". Среди активов, стоимость которых могла быть завышена, указывались поместье Мар-а-Лаго во Флориде и пентхаус в Trump Tower.

Хотя Трамп называл дело политически мотивированным, суд вынес решение о штрафе в размере 464 миллионов. С учетом пени сумма в итоге выросла до 515 миллионов. Апелляция отменила это решение, сочтя размер штрафа чрезмерным и нарушающим восьмую поправку Конституции США с запретом избыточных штрафов и жестоких наказаний.

Несмотря на такой вердикт суда, остался в силе запрет Трампу и его сыновьям заниматься корпоративным управлением в течение нескольких лет. Управление Trump Organization временно должно быть передано другим лицам.

Трамп приветствовал решение апелляционного суда.

"Я глубоко уважаю тот факт, что у суда хватило мужества отменить это незаконное и позорное решение, которое наносило ущерб бизнесу по всему штату Нью-Йорк", — написал он в соцсети.

Иск против Трампа подала генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс в сентябре 2022 года. Трампу выдвинули семь обвинений, включая мошенничество, подделку документов и ложные финансовые отчеты. В ответ Трамп выдвинул иск против Джеймс.

Зимой суд освободил Трампа от ответственности по всем пунктам обвинения дела о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.