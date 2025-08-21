Ответы искусственного интеллекта не могут быть признаны в качестве источника достоверной, научно доказанной информации, поэтому отклонение судом ходатайства об исследовании их как доказательства по делу правомерно.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда (КХС) Украины в составе Верховного суда.

Суд рассматривал дело, в котором технологию ИИ пытались использовать как инструмент обжалования уже сделанных им выводов.

Городской совет обратился в суд с иском к ООО о внесении изменений в договор аренды земли и обязательства перерасчитать арендную плату. Иск был мотивирован необходимостью согласовать условия договора аренды с решением горсовета. Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, иск был удовлетворен частично: внесены изменения в договор аренды земли. КХС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

КХС отклонил ссылку ответчика на то, что суд апелляционной инстанции необоснованно отклонил ходатайство об исследовании электронных доказательств, а именно ответы двух искусственных интеллектов, Grok и ChatGPT, о подтверждении буквальной трактовки подпункта 6 п. 23 договора. Коллегия судей отметила, что технологию следует использовать только для поддержки и усиления верховенства права, для помощи судам и судьям в надлежащем управлении и определении производств. Принятие же решений должны осуществлять только судьи. Это нельзя делегировать или выполнять с помощью технологии. Участник же использовал технологию искусственного интеллекта "не как средство содействия осуществлению надлежащего правосудия, а наоборот - с целью отрицания (постановки под сомнение, обжалования) уже сделанных судом выводов".

"Ответы искусственного интеллекта не признаются как источник достоверной научно доказанной информации, поэтому отклонение судом ходатайства об исследовании их в качестве доказательства по делу является правомерным", - отмечается в сообщении ВС.

Искусственный интеллект может быть полезным и вспомогательным информативным инструментом в сфере правосудия, но не может заменить ни судью, ни принципы принадлежности, допустимости и достоверности доказательств, предусмотренные гл. 5 "Доказательства и доказывание" Гражданского процессуального кодекса Украины, добавили в суде.

Ранее Верховный суд Украины отказал в освобождении от мобилизации по религиозным убеждениям.

Также Верховный суд запретил УПЦ использовать древний Спасо-Преображенский собор в Чернигове.