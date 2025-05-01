Правовой режим военного положения является важной причиной, чтобы все граждане выполняли воинский долг, в том числе и члены Свидетелей Иеговы.

К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда, сообщается на его сайте.

Суд рассмотрел уголовное производство, в котором суды предыдущих инстанций признали военнообязанного виновным в том, что после получения повестки он без уважительных причин не прибыл в ТЦК для прохождения военной службы. Обвиняемого осудили по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и лишили его свободы на 3 года. В кассационной жалобе его адвокат указал, что подзащитный не явился в военкомат, поскольку является членом общины Свидетелей Иеговы, чье вероучение не позволяет находиться на военной службе. А потому из-за его религиозных убеждений уголовная ответственность исключается.

Оставляя без изменения решения судов предыдущих инстанций, Верховный суд указал, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время и граждане могут беспрепятственно ими воспользоваться. Однако в военное время обязанность защищать страну возлагается на всех граждан независимо от их вероисповедания.

По убеждению суда, военное положение является важной причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины.

Напомним, в декабре в Одесской области суд дал 3,5 года тюрьмы свидетелю Иеговы, отказавшемуся от мобилизации из-за веры.

А в марте Венецианская комиссия решила, что украинцев нельзя заставлять воевать при отказе от службы в ВСУ по убеждениям.