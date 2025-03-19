Украинские власти не могут заставлять людей носить или использовать оружие, если они отказываются от военной службы по убеждениям.

Такое заключение вынесла Венецианская комиссия по запросу Конституционного суда Украины (КСУ), который рассматривал дело о мобилизации члена Церкви адвентистов седьмого дня.

Украинские суды постановили, что национальное законодательство не предусматривает замену военной службы во время мобилизации, а право на проявление своей религии или убеждений не абсолютно и подчиняется конституционной обязанности защищать территориальную целостность и суверенитет государства от иностранной агрессии.

Венецианская комиссия проанализировала международное и европейское законодательство и пришла к выводу, что отказ от военной службы по убеждению не может быть полностью исключен даже в военное время и ни при каких обстоятельствах отказчик по убеждениям не может быть вынужден носить или использовать оружие даже для самообороны страны.

Напомним, в июле Верховный суд подтвердил, что религиозные убеждения не являются причиной для отсрочки от службы во время мобилизации на особый период.

Также мы писали, что в декабре Ивановский районный суд Одесской области приговорил к 3,5 годам тюрьмы инженера лицея и члена организации "Свидетели Иеговы", отказавшемуся от мобилизации из религиозных соображений. Он заявлял, что считает себя "нейтральным к государству, не относит себя к украинскому народу, а является сыном бога".