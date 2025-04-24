В РФ военный суд признал генерал-майора и бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Ему назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Также его лишили воинского звания.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на вердикт Тамбовского гарнизонного военного суда.

Генерала обвинили в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства фортификаций в Запорожской области. Нанесенный ущерб составляет около 115 миллионов рублей. Его действия подпадают под статей об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.

Однако в РФ распространена версия, что реальной причиной его ареста стала критика начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в июле 2023 года, которая стала достоянием общественности. Этот скандал произошел вскоре после мятежа ЧВК "Вагнера" и раскручивался силами, которые ранее поддерживали куратора компании Евгения Пригожина (по одной из версий, ими же и был инспирирован). Поэтому, видимо, власти решили показательно наказать Попова, чтобы не подрывать дисциплину и управляемость в армии.

Сначала его отправили в ссылку в Сирию, а затем арестовали по обвинению в мошенничестве. В своем последнем слове на суде Попов сказал, что его критика в адрес главы Герасимова в 2023 году была ошибкой.

Повлияет ли это на дальнейшую судьбу Попова (после приговора его могут помиловать или отправить на фронт), пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в России задержали заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Также в РФ по аналогичному подозрению во взятке был задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.