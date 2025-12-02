Бывшую верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президента Европейской комиссии Федерику Могерини задержали в Брюсселе по делу о мошенничестве в престижном колледже, где готовят европейских дипломатов.

Об этом сообщает издание Le Soir.

Европейская прокуратура сообщила, что во вторник прошли обыски в дипломатической службе ЕС и в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге, которым сейчас руководит Могерини. Следствие проверяет возможное мошенничество при использовании средств ЕС. Полиция изъяла документы и арестовала трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве при закупках, коррупции и конфликте интересов. Среди задержанных оказался бывший генеральный секретарь Службы внешних связей Евросоюза Стефано Саннин.

Дело касается возможных нарушений при передаче Европейской службой внешних связей финансирования престижной девятимесячной программе подготовки будущих европейских дипломатов в Колледже Европы в 2021–2022 годах. Следователи пытаются установить, были ли Колледж Европы или его представители заранее проинформированы о критериях отбора в рамках тендера, объявленного дипломатической службой ЕС для программы обучения.

Следствие сосредоточилось на обстоятельствах покупки колледжем здания на ул. Шпаньяардстраат в Брюгге за 3,2 миллиона евро. В нем сейчас проживают дипломаты, обучающиеся в академии.

Колледж Европы приобрел здание в 2022 году в период финансовых трудностей, незадолго до того, как Европейская служба внешних связей объявила тендер, по результатам которого учреждение получило финансирование в размере 654 тысяч евро.

Следователи изучили утверждения о том, что Колледж Европы и его представители имели доступ к конфиденциальной информации о тендере.

Могерини возглавляла Европейскую службу внешнеполитических ведомств в качестве верховного представителя по иностранным делам с 2014 по 2019 год. В 2020 году она стала ректором Колледжа, а в 2022 году — директором Академии с момента ее открытия.

Коррупция в ЕС на высоком уровне давно не новость. Так, в 2022 году в Евросоюзе разгорелся нешуточный коррупционный скандал, связанный с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ее обвиняли в лоббировании интересов фармацевтической компании Pfizer.

А минувшим летом 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за её участия в скандале.