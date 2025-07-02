Сразу 74 евродепутата поддержали вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен из-за её участия в скандале, связанном с коррупцией в период пандемии COVID-19.

Об этом пишет местное издание Euractiv.

В это же время агентство DPA сообщает, что Европарламент проголосует по вопросу о вотуме доверия главе Еврокомиссии на следующей неделе.

По другой информации вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен поддержали 79 членов Европарламента. Ситуация будет обсуждаться в следующий понедельник, голосование пройдет в следующий четверг в Страсбурге.

Для вынесения вотума недоверия нужны голоса двух третей европарламентариев, которые участвуют в специальном заседании (но не менее 50,1% от общего числа депутатов). До настоящего времени в истории ЕС не было принято ни одного вотума недоверия Европейской комиссии.

В конце июня британская газета Financial Times сообщила, что ряд депутатов Европарламента инициирует голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.



В то же время суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.

В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate).

Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.

Ранее мы публиковали видео, где громкий собачий лай завершил выступление фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

Как мы также сообщали, Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против РФ, требуя изменить план отказа от российских энергоносителей.