Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен завершила свою речь на сессии Европарламента, после чего из динамиков в зале внезапно раздался собачий лай.

Видео инцидента распространили СМИ и соцсети.

Глава ЕК в своей речи подводила итоги шестимесячного председательства Испании в Совете Евросоюза. Едва она произнесла финальную фразу "Да здравствует Европа!", из динамиков раздался собачий лай. Как заметно на кадрах видеозаписи, происшествие вызвало недоумение и смешки у депутатов в зале.

Позже глава Европарламента Роберта Метсола объяснила случившееся присутствием в здании парламента служебных собак.

А лидер фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер предположил, что на самом деле лаял "сторонник Урсулы фон дер Ляйен на этой пленарной сессии".

Ранее мы рассказывали о казусе в США, где официальный телеканал американского Конгресса C-SPAN внезапно прервал трансляцию заседания и выдал в эфир новости Russia Today.

Также мы описывали, как во время своего выступления на согласительном совете Верховной Рады экс-президент Украины Петр Порошенко оговорился, заявив, что его политсила выступает "за единство на словах, а не на деле".