Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России.

Пост появился в соцсети Х.

Когда пользователи заметили, что полуостров отмечен как российская территория, публикацию удалили и разместили другую – с извинениями.

"Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением", – написала пресс-служба Европарламента.

Летом правительство Венгрии обнародовало ролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором Крым был изображен как часть территории России.

После шумихи в соцсетях власти Венгрии удалили видеоролик с картой Украины без Крыма и выложили исправленное видео.

Ранее мы делали большой материал о том, как в самой Украине публикуют карты, где полуостров принадлежит России.