Власти Великобритании потратили 532 000 фунтов стерлингов на минимальный редизайн логотипа правительственного сайта gov.uk. Черный логотип сделали синим, а точку - бирюзовой и разместили чуть выше, чем на старом варианте.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет газета, средства на "тщеславное преображение" выделены из денег налогоплательщиков. Изменение дизайна было заказано в рамках обновления бренда. Контракт на работу власти заключили с крупным международным рекламным агентством M&C Saatchi.

Сайт gov.uk миллионы людей используют для таких важных услуг, как подача налоговых деклараций и продление паспортов.

Дорогостоящий новый логотип, который должен заменить старый в этом месяце, уже вызвал насмешки со стороны государственных служащих. Один из них написал в сети: "Неужели кому-то действительно заплатили за перемещение точки?" Другие пользователи назвали редизайн дешевым, безвкусным и даже "абсолютно дьявольским".

Глава движения за эффективность работы правительства и его реформ Зия Юсуф назвал обновление пустой тратой государственных денег.

"Неуважение к деньгам налогоплательщиков продолжает поражать. Трата более 500 000 фунтов стерлингов на изменение логотипа на правительственном веб-сайте — это шутка за счет налогоплательщиков, в буквальном смысле", - сказал он.

Коррупция в Европе и бездумные траты бюджетных денег не раз находились в фокусе внимания СМИ. Так, два года назад сообщалось, что тогдашняя глава МИД Германии Анналена Бербок за год потратила более 135 тысяч евро из казны на на парикмахеров, визажистов и косметологов.

В том же 2023 году парламент Великобритании начал расследование в отношении премьера Риши Сунака из-за декларации, куда он не внес бизнес жены.