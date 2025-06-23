В Британии потратили более полумиллиона фунтов на смену цвета и положения точки в логотипе сайта правительства
Власти Великобритании потратили 532 000 фунтов стерлингов на минимальный редизайн логотипа правительственного сайта gov.uk. Черный логотип сделали синим, а точку - бирюзовой и разместили чуть выше, чем на старом варианте.
Об этом сообщает Daily Mail.
Как пишет газета, средства на "тщеславное преображение" выделены из денег налогоплательщиков. Изменение дизайна было заказано в рамках обновления бренда. Контракт на работу власти заключили с крупным международным рекламным агентством M&C Saatchi.
Сайт gov.uk миллионы людей используют для таких важных услуг, как подача налоговых деклараций и продление паспортов.
Дорогостоящий новый логотип, который должен заменить старый в этом месяце, уже вызвал насмешки со стороны государственных служащих. Один из них написал в сети: "Неужели кому-то действительно заплатили за перемещение точки?" Другие пользователи назвали редизайн дешевым, безвкусным и даже "абсолютно дьявольским".
Глава движения за эффективность работы правительства и его реформ Зия Юсуф назвал обновление пустой тратой государственных денег.
"Неуважение к деньгам налогоплательщиков продолжает поражать. Трата более 500 000 фунтов стерлингов на изменение логотипа на правительственном веб-сайте — это шутка за счет налогоплательщиков, в буквальном смысле", - сказал он.
Коррупция в Европе и бездумные траты бюджетных денег не раз находились в фокусе внимания СМИ. Так, два года назад сообщалось, что тогдашняя глава МИД Германии Анналена Бербок за год потратила более 135 тысяч евро из казны на на парикмахеров, визажистов и косметологов.
В том же 2023 году парламент Великобритании начал расследование в отношении премьера Риши Сунака из-за декларации, куда он не внес бизнес жены.