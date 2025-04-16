США отменили десятки своих грантов по всему миру, в том числе на феминисток в Тунисе и фрилансеров в Бразилии
Государственный департамент США отменил 139 бесполезных грантов зарубежным странам на сумму 215 миллионов долларов.
Об этом сообщается в аккаунте в Х Департамента эффективности правительства США.
Ведомство Илона Маска перечислило некоторые отменённые гранты:
- $1,4 млн на предотвращение фрагментации интернета в Бразилии;
- $750 тыс. на обеспечение устойчивости и адаптации гражданского общества в Киргизии;
- $1 млн на укрепление доверия и сохранение надежды в Шри-Ланке;
- $2 млн на продвижение демократической культуры в Армении;
- $5,2 млн на разнообразие СМИ и программу по борьбе с дезинформацией в Великобритании;
- $2,5 млн на продвижение критического гражданского участия в Узбекистане;
- $2 млн на расширенную устойчивость и вовлеченность редакций новостных изданий в Молдове;
- $1 млн на права фрилансеров в Бразилии;
- $2,4 млн на реагирование на дезинформацию с помощью креативного контента в Беларуси;
- $1,7 млн на независимые СМИ за мир и демократию в Европе;
- $1,5 млн на гендерный подход к правосудию и ответственности, возглавляемый женщинами;
- $900 тыс. на место для объединения женщин в Мавритании;
- $750 тыс. на создание движения мигрантов - домашних работников в Ливане;
- $740 тыс. на феминистскую инициативу по свободе слова в Тунисе.
Ранее мы сообщали о ликвидации к осени всех должностей в Агентстве США по международному развитию (USAID), не предусмотренных законом.
Также мы писали, что администрация Дональда Трампа закрыла 83% программ USAID.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.