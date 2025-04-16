В США продолжают сворачивать грантовые программы. Фото: radiomoldova.md

Государственный департамент США отменил 139 бесполезных грантов зарубежным странам на сумму 215 миллионов долларов.

Об этом сообщается в аккаунте в Х Департамента эффективности правительства США.

Ведомство Илона Маска перечислило некоторые отменённые гранты:

  • $1,4 млн на предотвращение фрагментации интернета в Бразилии;
  • $750 тыс. на обеспечение устойчивости и адаптации гражданского общества в Киргизии;
  • $1 млн на укрепление доверия и сохранение надежды в Шри-Ланке;
  • $2 млн на продвижение демократической культуры в Армении;
  • $5,2 млн на разнообразие СМИ и программу по борьбе с дезинформацией в Великобритании;
  • $2,5 млн на продвижение критического гражданского участия в Узбекистане;
  • $2 млн на расширенную устойчивость и вовлеченность редакций новостных изданий в Молдове;
  • $1 млн на права фрилансеров в Бразилии;
  •  $2,4 млн на реагирование на дезинформацию с помощью креативного контента в Беларуси;
  •  $1,7 млн ​​на независимые СМИ за мир и демократию в Европе;
  • $1,5 млн на гендерный подход к правосудию и ответственности, возглавляемый женщинами;
  • $900 тыс. на место для объединения женщин в Мавритании;
  •  $750 тыс. на создание движения мигрантов - домашних работников в Ливане;
  •  $740 тыс. на феминистскую инициативу по свободе слова в Тунисе.

Ранее мы сообщали о ликвидации к осени всех должностей в Агентстве США по международному развитию (USAID), не предусмотренных законом.

Также мы писали, что администрация Дональда Трампа закрыла 83% программ USAID.

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