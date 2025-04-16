Государственный департамент США отменил 139 бесполезных грантов зарубежным странам на сумму 215 миллионов долларов.

Об этом сообщается в аккаунте в Х Департамента эффективности правительства США.

Ведомство Илона Маска перечислило некоторые отменённые гранты:

$1,4 млн на предотвращение фрагментации интернета в Бразилии;

$750 тыс. на обеспечение устойчивости и адаптации гражданского общества в Киргизии;

$1 млн на укрепление доверия и сохранение надежды в Шри-Ланке;

$2 млн на продвижение демократической культуры в Армении;

$5,2 млн на разнообразие СМИ и программу по борьбе с дезинформацией в Великобритании;

$2,5 млн на продвижение критического гражданского участия в Узбекистане;

$2 млн на расширенную устойчивость и вовлеченность редакций новостных изданий в Молдове;

$1 млн на права фрилансеров в Бразилии;

$2,4 млн на реагирование на дезинформацию с помощью креативного контента в Беларуси;

$1,7 млн ​​на независимые СМИ за мир и демократию в Европе;

$1,5 млн на гендерный подход к правосудию и ответственности, возглавляемый женщинами;

$900 тыс. на место для объединения женщин в Мавритании;

$750 тыс. на создание движения мигрантов - домашних работников в Ливане;

$740 тыс. на феминистскую инициативу по свободе слова в Тунисе.

Ранее мы сообщали о ликвидации к осени всех должностей в Агентстве США по международному развитию (USAID), не предусмотренных законом.

Также мы писали, что администрация Дональда Трампа закрыла 83% программ USAID.