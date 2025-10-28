Во Львовской области задержали бывшего руководителя госкомпании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по делу семилетней давности.

Об этом сначала сообщили СМИ со ссылкой на источники среди правоохранителей.

По данным источников, задержанному Кудрицкому готовят сообщение о подозрении. По предварительной квалификации, ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем.

Вскоре после публикаций прессы Государственное бюро расследований подтвердило задержание.

По версии следствия, в 2018 году, когда Кудрицкий в "Укрэнерго" был еще заместителем директора по инвестициям, он с арестованным и сидящим в СИЗО львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем украли деньги на тендерах по реконструкции внешнего ограждения подстанций.

Схема кражи была следующей: с частной компанией заключили два договора на 68 миллионов гривен, подрядчик получил от госкомпании более 13,7 миллиона гривен аванса, которые были присвоены, а работы так и не выполнили.

ГБР объявило Гринкевичу новое подозрение по этому делу.

Ранее ГБР проводило обыски у Кудрицкого по делу о завышении объёмов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей.

Напомним, 3 сентября прошлого года в "Укрэнерго" официально подтвердили отставку главы правления Кудрицкого. В компании заявили, что его отставка последовала после отчёта о защите энергообъектов от обстрелов, но расценили решение как политически мотивированное и отметили, что по результатам отчёта для увольнения не было никаких оснований.

Перед этим журналисты называли причиной отставки Кудрицкого "ненадлежащую защиту" подстанций от ударов россиян.