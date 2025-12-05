Американский стриминговый сервис Netflix объявил о покупке крупного концерна по производству фильмов и телесериалов Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов. На этот актив претендовали Comcast и Paramount.

Об этом сообщается на сайте сервиса.

Две компании уже договорились о сделке, в настоящее время ожидается её одобрение антимонопольными регуляторами США. Покупку компании намереваются завершить к третьему кварталу 2026 года.

В соответствии с соглашением Netflix приобретет у Warner Bros. собственно саму киностудию Warner Bros., а также стриминг HBO Max и канал HBO. По условиям сделки принадлежащая Warner Bros. новая публичная компания Discovery Global останется отдельной, куда войдут CNN, TNT Sports, Discovery, Discovery+ и Bleacher Report. Они предметом сделки с Netflix не являются.

Владение студийным бизнесом Warner Bros. даст Netflix контроль над такими франшизами, как "Гарри Поттер", "Теория большого взрыва", "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Волшебник страны Оз" и "Вселенная DC".

Netflix обещает не нарушать принципы работы Warner Bros., намереваясь сохранить все существующие контракты между студиями и кинотеатральный прокат фильмов.

Warner Bros. Discovery испытывает крупные финансовые проблемы, у нее большие долги. Из-за этого руководство сначала планировало разделить бизнес, но в октябре выставило его на продажу.

На днях мы сообщали, что китайский поставщик купил долю в компании РФ, производящей FPV-дроны.

Также мы рассказывали, что студия "Квартал 95" создала новую компанию без Тимура Миндича.