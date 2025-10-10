Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября 2025 года купил 101 долларовую гособлигацию на общую сумму 4,2 млн грн, номинальной стоимостью 41,1 тыс. грн каждая.

Об этом сообщается в отчете самого Зеленского на сайте НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции).

Почему президент Украины выбрал именно валютные ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма), а не гривневые, не уточняется.

Перед этим, 29 сентября 2025-го, Владимир Зеленский получил погашения по старой инвестиции в гособлигации на общую сумму в те же 4,2 млн грн. В 2024 году он также вкладывался в валютные ОВГЗ.

Напомним, по ОВГЗ действует налоговая льгота: физлицам не нужно платить с дохода 23% (18% налога на доходы физлиц + 5% военного сбора), как в случае с доходами по вкладам банка. Что закреплено на законодательном уровне.

Ранее Зеленский объяснил журналистам, почему корейский сценарий мирного урегулирования не подойдет Украине.

"Население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов человек, а в России – более 140 миллионов. Масштаб этих угроз несопоставим. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше. Точное копирование южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, её экономическая модель – хороший пример", – сказал он.

Журналистытакже сообщили, что Владимир Зеленский приедет на встречу с Владимиром Путиным в Москву, если ему прикажет президент США Дональд Трамп.