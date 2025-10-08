Владимир Зеленский заявил депутатам из фракции "Слуги народа": "Деструктивные дебилы! Зачем с ними видеться?" После этого он отменил запланированную встречу с фракцией.

Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, приведенную фразу "слуги" сейчас активно обсуждают в парламенте. Все нардепы "разочарованы и не понимают, как это произошло", добавил Гончаренко.

Также он сообщил, что завтра Верховная Рада попытается назначить министра культуры и информационной политики. "Слуги" планируют вынести на голосование кандидатуру Татьяны Бережной, которая сейчас исполняет обязанности главы министерства. Как отметил Гончаренко, фракция все-таки собралась без Зеленского, чтобы обсудить это назначение.

"С голосами у них сейчас не очень. Но планы такие имеют. Сейчас собирается фракция "слуг" по этому назначению. Без Зеленского", - сказано в публикации.

Напомним, по информации другого нардепа, Ярослава Железняка, инициатива провести второе за последнее время заседание фракции принадлежала как раз Зеленскому. По его мнению, этой встречей Банковая хотела показать, что советуется с депутатами, а они поддерживают президента.

Также Зеленский был недоволен, что на предыдущую встречу пришло мало депутатов и что на него жалуются в западные посольства. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.