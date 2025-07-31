Народный депутат Дмитрий Костюк с трибуны Верховной Рады объявил, что выходит из фракции "Слуги народа" из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

По его словам, депутатов заставляли голосовать за проект закона о лишении полномочий НАБУ и САП, угрожая уголовными делами. Сам он неделю назад тоже поддержал этот законопроект.

Что это означает

О том, что после сдачи назад Владимира Зеленского с ограничением полномочий НАБУ мажоритарщики могут начать выходить из фракции "Слуги народа", мы прогнозировали ещё вчера.

Сейчас во фракции формально состоит 231 депутат, что дает "Слугу народа" права коалиции монобольшинства. Хотя де-факто уже никакого монобольшинства нет, де-юре оно ещё существует. Однако если из фракции выйдут шесть человек, её численность сократится, станет меньше необходимых 226 голосов и таким образом правящее монобольшинство исчезнет.

При этом мажоритарщики, в отличие от списочников, могут выходить из фракции без потери депутатского мандата.

В целом выход депутатов из "Слуги народа" является частью сценария оппозиции по лишению Банковой контроля над Радой.

Сейчас парламент рассматривает президентский проект закона о возвращении полномочий антикоррупционным органам. Впервые с начала масштабного вторжения заседание Рады транслируется онлайн.