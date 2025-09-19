Состоявшаяся 16 сентября встреча Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуги народа" вызвала большой резонанс из-за разноречивых утечек по поводу того, как президент видит перспективы продолжения войны и заключения мирных соглашений.

Сразу после завершения встречи спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила СМИ, что Зеленский сказал о необходимости принятия "трудных решений", если ситуация на фронте ухудшится.



Некоторые комментаторы сразу же интерпретировали это как намек на готовность Банковой пойти на выполнение условий Владимира Путина, в частности о выводе войск из Донбасса. Однако последующие утечки такой вывод опровергли.

Так, со ссылкой на свои источники народный депутат Ярослав Железняк из фракции "Голоса", на встрече с Зеленским не присутствовавший, заявил, что президент ничего не собирается отдавать россиянам, и в целом, по мнению президента, война идет нормально. "Короче, враг будет разгромлен", как написал нардеп.

О том, что Зеленский дал понять о своей неготовности к компромиссам с РФ и намерен воевать дальше, заявил и присутствовавший на встрече нардеп от "Слуги народа" Мазурашу. По его словам, Зеленский, "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками".



Позже Мазурашу уточнил, что президент так прямо не говорил, но подтвердил, что смысл сказанного президентом был примерно такой.



"Когда Владимир Александрович говорит "мы не готовы идти ни на какие уступки", у меня возникает вопрос: "Мы" – это кто? Это те, которые не воюют и не будут воевать – забронированные? Или "мы" – это те самые смелые патриоты, которые стали на защиту отечества, многие из них очень переутомлены, потому что воюют с 2014 года, и мы за них решаем, что будем без всяких компромиссов воевать до последнего?" - сказал Мазурашу и добавил, что "если мы не готовы идти на какие-либо компромиссы, то война не закончится".

Сразу несколько депутатов от "Слуги народа", с которыми переговорила "Страна", подтвердили, что ни о каких уступках Зеленский не говорил и даже не намекал на них.



"Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территоиями, ни по языку он не пойдет, война, по его мнению, развивается по более-менее приемлемому в нынешних условиях сценарию. Если ВСУ не дадут россиянам добиться успеха, то Путину придется согласиться на допустимые для Украины условия завершения войны – такой был основной смысл сказанного. Это в целом отражает ту стратегию, о которой мы в последнее время часто слышим от власти: удержание севера Донбасса, дальнобойные удары (удары по российским НПЗ - Ред.) вместе с санкциями и другими видами давления на Россию к весне заставят Москву договариваться на более мягких для Украины условиях. А не на тех, которые он выдвигает сейчас. По крайней мере, складывается впечатление, что расчет у Зеленского именно такой", - сказал один из депутатов, близких к руководству фракции.

Что касается "тяжелых решений" в случае ухудшения ситуации на фронте, о которых заявляла Палийчук, то по мнению депутатов, с которыми переговорила "Страна", речь может идти не о каких-либо уступках России вроде вывода войск из Донбасса, а об ужесточении мобилизации. Из возможных вариантов рассматривают снижение возраста мобилизации до 23 или сразу до 18 лет либо ужесточение условий бронирования, чтобы лишить брони сотни тысяч мужчин и отправить их на фронт.

При этом еще один из депутатов сказал "Стране", что у него остались от выступления Зеленского противоречивые чувства относительно перспектив войны и мира.



"С одной стороны, президент говорит, что никаких уступок не будет. Ничего России отдавать не намерены: ни Донбасс, ни ещё что-либо. С другой стороны, все сильнее у всех ощущение, что власть готовится к выборам. Особенно после презентации проекта бюджета на следующий год. А значит, по логике, она видит перспективу скорого окончания войны. И в этом есть противоречие. Теоретически войну можно закончить быстро, если выполнить условия России. Тут тоже есть вопросы, насколько Путин готов остановиться, даже если мы согласимся на его требования о Донбассе, языке, церкви и нейтральном статусе. Но по крайней мере шанс на прекращение огня будет. Если не идти на выполнение его условий и продолжать воевать в надежде на истощение России и нарастание ее внутренних проблем из-за потерь на фронте, ударов по НПЗ и ужесточения санкций, то в любом случае эффект от этого в виде согласия Кремля на приемлемые условия мира будет небыстрый. И не факт, что он вообще будет. Расчет может не оправдаться, как это уже не раз бывало. Из-за такого противоречия постоянно есть ощущение, что нам что-то не договаривают и какие-то уже принятые решения пока не озвучивают", - сказал нардеп.

Еще один депутат от "Слуги народа", комментируя "Стране" приведенные выше заявления Мазурашу, сказал, что на такую позицию влияет общение с избирателями.

"Народ устал от войны и мы вместе с ним. Непонятно, когда и как это все закончится. Нам, как и простым людям, хотелось бы определенности, а не этих бесконечных "а давайте еще полгода-год повоюем, а там, глядишь, Путин и согласится на приемлемые для нас условия", - говорит один из нардепов.