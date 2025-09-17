Владимир Зеленский вчера на закрытой встрече с членами партии "Слуга народа" сообщали, что не собирается отдавать Донбасс России и уверен в победе ВСУ.

Об этом рассказал в своем подкасте "Железный нардеп" народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на коллег, присутствовавших на встрече.

Депутаты спросили президента, какими он видит развитие событий на фронтах и окончание войны.

"На что получили ответ примерно такой, который вы можете прочитать и в публичном пространстве: о гарантиях безопасности, что враг разрушает все эти гарантии, что хочет получить весь Донбасс, что хочет забрать его за три месяца. Президент сказал, что ничего им отдавать не будет и в целом у них всё движется нормально — короче, враг будет разгромлен", - пересказал инсайд Железняк.

Также Зеленский заявил, что из Украины на него постоянно жалуются в западные посольства, а те потом пересказывают претензии ему.

Ранее нардеп из партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, который был на встрече, сообщил, что Зеленский "дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками".

Также другие "слуги" рассказали о заявлении президента, что если ситуация на фронте ухудшится, то "будут трудные решения".