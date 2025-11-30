Один из ведущих китайских поставщиков купил долю в российской компании, производящей FPV дроны.

Об этом сообщает The Financial Times.

По данным издания, компания Shenzhen Minghuaxin а так же ещё несколько китайских компаний-поставщиков, отгружающих России компоненты для беспилотников, принадлежат одному человеку, Вану Динхуа.

Сам Ван недавно стал владельцем 5% акций компании "Рустакт", производящей FPV дроны VT-40, широко применяемые на войне в Украине.

"С момента первого появления на поле боя в 2023 году этот дрон претерпел ряд усовершенствований для повышения устойчивости к радиоэлектронной борьбе. Хотя он не является исключительным ни в одной области, его массовое производство, низкая стоимость и доступность делают его надежной рабочей лошадкой для российской армии", - пишет издание.

При этом Rustakt и Minghuaxin уже сотрудничали ранее.

Анализ FT российских таможенных документов показывает, что компания Minghuaxin поставила компании Rustakt комплектующие на сумму 304 млн долларов, а также товары на сумму 107 млн ​​долларов ассоциированной российской компании Santex Plant.

Согласно таможенным документам, Rustakt с середины 2023 года приобрел у Minghuaxin литий-ионные аккумуляторы на сумму 110 млн долларов, а также двигатели на сумму 87 млн ​​долларов и контроллеры на сумму 64 млн долларов.

"Santex приобрела контроллеры на сумму 66 млн долларов и двигатели постоянного тока на сумму 37 млн ​​долларов. Эти покупки, по всей видимости, совершались согласованно: российские документы показывают, что почти все таможенные документы Santex были поданы компанией Rustakt", - пишет FT.

Ранее мы передавали, что компания из Чехии Reactive Drone продала ВСУ беспилотники по завышенной в 20 раз цене. Кроме того, фирма осталась должна государству налогов на сумму 130 миллионов.

Также сообщалось, что Германия хочет продать Бразилии подержанные танки Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5, от которых отказалась Украина.