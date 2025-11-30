Китайский поставщик купил долю в компании РФ, производящей FPV дроны - FT
Один из ведущих китайских поставщиков купил долю в российской компании, производящей FPV дроны.
Об этом сообщает The Financial Times.
По данным издания, компания Shenzhen Minghuaxin а так же ещё несколько китайских компаний-поставщиков, отгружающих России компоненты для беспилотников, принадлежат одному человеку, Вану Динхуа.
Сам Ван недавно стал владельцем 5% акций компании "Рустакт", производящей FPV дроны VT-40, широко применяемые на войне в Украине.
"С момента первого появления на поле боя в 2023 году этот дрон претерпел ряд усовершенствований для повышения устойчивости к радиоэлектронной борьбе. Хотя он не является исключительным ни в одной области, его массовое производство, низкая стоимость и доступность делают его надежной рабочей лошадкой для российской армии", - пишет издание.
При этом Rustakt и Minghuaxin уже сотрудничали ранее.
Анализ FT российских таможенных документов показывает, что компания Minghuaxin поставила компании Rustakt комплектующие на сумму 304 млн долларов, а также товары на сумму 107 млн долларов ассоциированной российской компании Santex Plant.
Согласно таможенным документам, Rustakt с середины 2023 года приобрел у Minghuaxin литий-ионные аккумуляторы на сумму 110 млн долларов, а также двигатели на сумму 87 млн долларов и контроллеры на сумму 64 млн долларов.
"Santex приобрела контроллеры на сумму 66 млн долларов и двигатели постоянного тока на сумму 37 млн долларов. Эти покупки, по всей видимости, совершались согласованно: российские документы показывают, что почти все таможенные документы Santex были поданы компанией Rustakt", - пишет FT.
