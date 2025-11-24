Компания из Чехии Reactive Drone продала ВСУ беспилотники по цене 692 миллиона крон (около 33 миллионов долларов), хотя купила их всего за 36 миллионов крон (1,7 миллиона долларов). Кроме того, фирма осталась должна государству налогов на сумму 130 миллионов.

Об этом пишет издание iRozhlas со ссылкой на расследование общественной радиостанции Radiožurnál.

Основанная летом 2022 года Reactive Drone год спустя продала Украине китайские дроны по цене в десять раз выше закупочной, а в 2024 году — в 20 раз выше.

"Конкретно за два года компания приобрела дроны примерно за 36 миллионов крон и продала их украинской армии за 692 миллиона крон", - сообщил источник расследователей.

Компанией заинтересовалась полиция, поскольку не уплатила налоги на прибыль на сумму минимум 130 миллионов крон. Большую часть заработанных средств — 638 миллионов — она перевела на счета в Китае.

В этом году фирма продолжала перепродавать дроны и делала это даже в больших объемах, чем раньше. Чешская Национальная центральная полиция по противодействию организованной преступности произвела обыск в помещениях компании, изъяла бухгалтерские документы, электронные данные и другие предметы. Кроме того, было заблокировано около 384 миллионов крон на ее счетах.

Руководитель компании находится под стражей, его сообщница, бухгалтер фирмы, признала свою причастность к делу.

На военных закупках активно зарабатывают и в Украине. Так, в октябре выяснилось, что чиновников Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подозревают в хищении 90 миллионов гривен при закупке дронов.

А в начале осени во Львовской области разоблачили военных на хищении 2,6 миллиона гривен на закупках армейских коек по завышенным ценам.