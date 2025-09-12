Во Львовской области разоблачили очередную коррупционную схему в армии. Военных подозревают в хищении 2,6 млн грн на закупках армейских коек по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации ведомства, бывший командир одной из воинских частей в регионе, ныне работающий заместителем председателя Золочевской райадминистрации, получил уже второе подозрение.

Следствие указывает, что чиновник не провел надлежащего мониторинга рынка и подписал соглашение по почти вдвое завышенным ценам. Однако в результате даже купленные койки не все доехали до части.

"К тому же часть получила от подрядчика лишь 180 единиц более чем на 1,1 млн грн, а остальные так и не были доставлены. Несмотря на это, командир дал указание перечислить коммерсанту 6,5 млн грн. за всю партию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ноябре 2023 года он уже попадался на хищениях при закупке резервуаров РТС-50. Это дело уже передано в суд, что не помешало чиновнику пойти на повышение и продолжать заниматься закупками.

Подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что бывший глава Луганской областной военной администрации и Мукачевской районной городской администрации Сергей Гайдай, подозреваемый в коррупции на закупке беспилотников и РЭБ, вышел на свободу. За него внесли 10 миллионов гривен залога.

Также в августе в Министерстве юстиции Украины украли более 10 миллионов гривен на серверах для цифровизации. Подозрения объявлены двум действующим чиновникам, а также бывшему госсекретарю министерства.