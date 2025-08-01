Хищения огромных сумм денег на продуктах для Вооруженных сил Украины началось с первых месяцев войны. Экс-чиновник Министерства обороны растратил 1 млрд грн бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Ведомство разоблачило схему хищения миллиарда гривен в марте-декабре 2022 года.

Подозрение получил экс-глава одного из департаментов Минобороны, который заключил договор с частной компанией о закупке оптовых партий продуктов. Стоимость продуктов была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию поставки выросла на 221%.

"Должностное лицо Минобороны не осуществило надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовало заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетному ущербу в особо крупных размерах. Инициированная правоохранителями судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты оборонных средств", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным СМИ, речь идет о главе департамента закупок МО Богдане Хмельницком, которому уже вручили несколько подозрений за хищения на армии.

Накануне мы также писали, что СБУ и Бюро экономической безопасности подозревают начальника финансового снабжения боевой бригады ВСУ в хищении средств на закупку дронов, предназначенных для аэроразведки и корректировки ударов.