Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о расследовании коррупционных схем на оборонных закупок, которые проворачивала группа бизнесмена Тимура Миндича. Причем это расследование длится уже девять месяцев.

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.

По информации ведомства, его детективы выявили "определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных как раз с оборонными закупками".

"Эта проблема уже довольно продолжительное время у нас, поскольку с февраля 2025 года мы начали активно работать именно в направлении обороны. Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга для того, чтобы получить соответствующие данные о движении средств и подозрительных транзакций. Сейчас мы будем отправлять таких запросов гораздо больше. Они будут относиться к отдельным фигурантам: карлсонам, шугарам и другим участникам этой преступной организации. Они не все идентифицированы сейчас, и мы надеемся, что мы всех идентифицируем", — заявил Кривонос.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что экс-министр обороны Рустем Умеров фигурирует в расследовании дела Миндича. По данным прессы, расследуют, в частности, махинации на закупке бронежилетов.

