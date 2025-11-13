Фотографии Национального антикоррупционного бюро Украины изъятых во время обысков по делу бизнесмена Тимура Миндича, на которых находятся доллары в запечатанных пачках со штрихкодами и надписями городов США (Атланта, Канзас-Сити, Миннеаполис), вызвали большой резонанс в информпространстве - откуда они могли появиться. При этим речь идет минимум о 4 миллионах долларов.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

Это порядка 168 млн грн в пересчете на национальную валюту, и простой человек (физлицо), согласно действующим во время войны ограничениям/запретам Национального банка, просто не мог получить столько с банковского счета ни за день, ни за год.

Не справилась бы даже небольшая группа людей. Если разделить сумму по 400 тыс. грн — граничный объем для финансового мониторинга, то нужно было бы задействовать минимум 420 человек, и по каждому из них обслуживающий банк был бы обязан запросить подтверждающие документы на средства с налоговыми декларациями (доказывающими легальное происхождение средств), и отправить отдельный отчет в Госфинмониторинг.

А там бы каждое лицо бы проверили на отмывание денег и терроризм. При этом на время проверок и сбора документов у всех участников процесса обязательно были бы заблокированы счета.

Банкиры считают, что в истории с наличными $4 млн были нарушены два ключевых правила:

1. Максимальный суточный лимит на выдачу со счета физлица не более 100 тыс. грн (валютного эквивалента этой суммы). У одного бы человека ушло бы на это более 6 лет при ежедневных походах в банк.

2. Требования по финансовому мониторингу, которые подразумевают официальное подтверждение легальности даже намного меньших сумм. Во многих банках это от 50 тыс. грн.

Ненамного легче было бы доказать легальность и целесообразность выдачи наличными $4 млн предприятию (юрлицу), для которых существует жесткий валютный контроль со стороны банков и Госналогслужбы, и единичные случаи при которых бизнес мог бы получить такую сумму наличными. Чтобы оправдать ее, скажем, командировочными выплатами потребовались бы много времени и тысячи откомандированных работников.

Исходя из этого, большинство банкиров уверены в применении нелегальной схемы с обналичиванием $4 млн. В основном обсуждается две версии:

- доллары были официально завезены в страну одним из украинских банков, и выданы заинтересованной стороне с нарушением всех действующих правил. То есть в сговоре/схеме участвовал один банк или несколько.

- Иностранная наличность — это чистой воды контрабанда, которая поступила в Украину нелегально, и тогда к расследованию НАБУ точно подключиться как американское ФБР, так и Секретная служба Соединенных Штатов (United States Secret Service, USSS).

До войны лицензии на завоз наличной инвалюты в Украине имели лишь несколько банков. А львиная часть реальных поставок (до 70% рынка) приходилась на Райффайзен Банк, который импортировал банкноту преимущественно через Австрию — через свою материнскую структуру, а потом развозил ее в Украине по другим банкам-партнерам.

Также поставками иностранной налички занимались ПУМБ, Кредобанк, МТБ Банк. Тогда банкноту перевозили преимущественно самолетами и растормаживали в киевском аэропорту Борисполь.

После начала боевых действий и закрытия неба — начали возить броневиками по земле, что было сложнее с точки зрения безопасности. Во время войны к импорту наличной инвалюты присоединились также государственные Приватбанк и Ощадбанк.

Сейчас нардеп Железняк утверждает, что этим занимается еще и национализированный Сенс Банк, но официального подтверждения этому пока нет.

Согласно официальной статистике НБУ, в сентябре 2025 года наша банковская система совокупно завезла в Украину наличного доллара на $632,4 млн, а за всего за 9 месяцев этого года — на $5,4 млрд.

Понятно, что эмитентом американского доллара являются США, но наши банки очень редко возят эту валюту напрямую и Штатов. Чаще всего закупают банкноту в ЕС у своих европейских банков-корреспондентов, импортирующих ее из Америки крупным оптом. Потому указание американских городов на долларовых пачках следствие может разобрать отдельно, чтоб проследить путь американской наличности в Украину.

Западные же СМИ начали писать, что коррупционный скандал с бизнесменом Миндичем может стать препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала коррупционный скандал с Миндичем "крайне прискорбным", однако Европа впервые за долгое время внесла средства в программу закупки оружия для Украины PURL.