Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задокументировали передачу вице-премьеру Алексею Чернышову и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

"Это статья о незаконном обогащении", - говорится в сообщении.

При этом в НАБУ подтверждают, что вручили подозрение бывшему вице-премьеру по делу о коррупции в "Энергоатоме".

"НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" - места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.

Также отмечается, что детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн. долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Отметим, что экс-чиновник уже подозревается НАБУ и САП в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Ранее бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич заявил, что пока министр юстиции Герман Галущенко, уже подавший заявление об отставке, и бывший вице-премьер Алексей Чернышов не сидят в СИЗО, заявления Банковой о борьбе с коррупцией являются популизмом.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал к увольнению засветившихся на "плёнках Миндича" министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук.