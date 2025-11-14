В Украине проведут проверки всех государственных компаний. По итогам их аудита в случае обнаружения нарушений последуют обращения в правоохранительные органы и кадровые решения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко в своем телеграм-канале.

По словам президента, он поручил оперативно информировать ключевых партнёров Украины о результатах проверок и принятых решениях.

"Прозрачность в государственных компаниях и отсутствие любых схем должны быть гарантированы", - заявил Зеленский.



Он отметил, что вместе со Свириденко также обсудил кадровые изменения в правительстве.

"Премьер-министр Украины представит кандидатуры новых министров энергетики и юстиции", - сказал президент.

Напомним, что Кабинет министров отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции в связи с коррупционным скандалом. Сам Галущенко "полностью согласился" с решением Кабмина о своем отстранении и написал заявление об отставке.

Ранее в отставку также подала министр энергетики Светлана Гринчук. Оба заявления уже переданы на рассмотрение Верховной Рады.