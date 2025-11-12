Глава Министерства энергетики Светлана Гринчук после коррупционного скандала с теневыми заработками на "Энергоатоме" написала заявление об отставке.

Об этом она сообщила в своем Фейсбуке.

"Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать в пользу государства, которую я делала на протяжении последних 10 лет на разных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста.

Закон. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Такие факты не могут существовать в принципе", - сказано в публикации.

Также она прокомментировала утверждение представителя САП насчет того, что ночевала у своего предшественника Германа Галущенко.

"Что касается домыслов, касающихся моих личных отношений, то любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов время все расставит на свои места", - написала Гринчук.





По данным СМИ, журналисты звонили Гринчук, чтобы отдельно разъяснить тему ее отношений с Галущенко.

"Ничего об этом не слышала", - ответила она и бросила трубку.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня записал видеообращение, полностью посвященное коррупционному скандалу с участием Тимура Миндича. Он заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и Гринчук должны быть уволены из-за участия в коррупционных схемах Миндича.