Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения двум фигурантам дела "Мидас" о коррупции в сфере энергетики и обороны.

Исполнительного директора по физической защите и безопасности НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова (на записях НАБУ он Тенор) поместят под стражу на 60 суток с возможностью залога 40 миллионов гривен. Такое решение объявил следственный судья ВАКС Игорь Строгий. Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Сторона защиты не согласилась с обвинениями прокурора. Адвокат Виталий Наумов заявил, что прокурору не удалось доказать вину его подзащитного.

Второго фигуранта дела Миндича, экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка, отправили под стражу тоже на 60 суток, но с возможностью залога в 126 миллионов гривен. В случае внесения залога Миронюк должен являться по первому вызову в орган досудебного расследования, сдать на хранение загранпаспорта, не покидать место жительства и воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

Адвокат подозреваемого заявил, что прокурор умышленно "преувеличивает" обвинения против Миронюка. Защита также утверждает, что он "никогда не обладал служебными полномочиями в Минэнерго и "Энергоатоме" и "никогда не был советником министров".

Ранее мы сообщали, что один из фигурантов "плёнок Миндича" - член Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь покинул территорию Украины.



Также покинуть Украину успели сам Миндич и братья Цукерман, которых называют его финансистами.