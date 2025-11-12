Министр юстиции Герман Галущенко написал заявление об отставке.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Министры (энергетики Светлана Гринчук и юстиции Герман Галущенко - Ред.) подали свои заявления в определенный законом способ", - написала премьер.

Напомним, что Кабинет министров отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Сам Галущенко "полностью согласился" с решением Кабмина о своем отстранении.

Ранее в отставку также подала министр энергетики Светлана Гринчук. Оба заявления уже переданы на рассмотрение Верховной Рады.

Как мы писали, сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение, полностью посвященное коррупционному скандалу с участием Тимура Миндича. Он заявил, что Галущенко и Гринчук должны быть уволены из-за участия в коррупционных схемах Миндича.

Между тем на записях прослушки Миндича и участников его коррупционной схемы впервые появился президент Украины. Его упоминали Миндич и Галущенко.

Как скандал с окружением Зеленского может стать концом целой политической эпохи, мы анализировали в отдельном материале.