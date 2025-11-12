Пока министр юстиции Герман Галущенко, уже подавший заявление об отставке, и бывший вице-премьер Алексей Чернышов не сидят в СИЗО, заявления Банковой о борьбе с коррупцией являются популизмом.

Так считает бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич.

"Пока Галущенко и Чернышов не будут нести реальную ответственность (будут сидеть в тюрьме без права залога), все заявления о "найти и наказать" выглядят как обычный популизм", - написал Кротевич в соцсети X.

Он также угрожает, что если власть не прекратит "спасать друзей-коррупционеров", то ее "народ возьмет ответственность на себя".

"Если стоит вопрос существования государства, то народ имеет полное право взять ответственность на себя", – написал Кротевич.

Напомним, сегодня Зеленский призвал к увольнению засветившихся на "плёнках Миндича" министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук.

Мы уже анализировали, что это попытка Зеленского отмежеваться от коррупционного скандала с делом Миндича. Но вряд ли это получится, поскольку все нити этого дела так или иначе ведут в Офис президента. А сам Миндич является одним из ближайших соратников президента.

