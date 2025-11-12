"Галущенко и Чернышов не в СИЗО". Экс-начштаба "Азова" назвал популизмом слова Банковой о борьбе с коррупцией
Пока министр юстиции Герман Галущенко, уже подавший заявление об отставке, и бывший вице-премьер Алексей Чернышов не сидят в СИЗО, заявления Банковой о борьбе с коррупцией являются популизмом.
Так считает бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич.
"Пока Галущенко и Чернышов не будут нести реальную ответственность (будут сидеть в тюрьме без права залога), все заявления о "найти и наказать" выглядят как обычный популизм", - написал Кротевич в соцсети X.
Он также угрожает, что если власть не прекратит "спасать друзей-коррупционеров", то ее "народ возьмет ответственность на себя".
"Если стоит вопрос существования государства, то народ имеет полное право взять ответственность на себя", – написал Кротевич.
Напомним, сегодня Зеленский призвал к увольнению засветившихся на "плёнках Миндича" министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук.
Мы уже анализировали, что это попытка Зеленского отмежеваться от коррупционного скандала с делом Миндича. Но вряд ли это получится, поскольку все нити этого дела так или иначе ведут в Офис президента. А сам Миндич является одним из ближайших соратников президента.
Какие есть варианты действий у Зеленского, мы разбирали в отдельном материале.