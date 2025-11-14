Помощь Украине помогает коррупционерам, а не ее обороне.

Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, слова которого приводит Reuters.

По его словам, из-за этого он не хотел бы выделять помощь стране в дальнейшем.

"Мне кажется, что возникают коррупционные скандалы, в которых замешано украинское правительство, поэтому я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции", – заявил Сальвини.

При этом вице-премьер заявил, что оружие для Украины не сможет полностью решить проблемы на фронте.

"Я не думаю, что отправка большего количества оружия решит проблему. Мне кажется, то, что происходит в последние часы, включая продвижение российских войск, говорит нам о том, что в интересах всех, и в первую очередь Украины, прекратить войну", – добавил он.

Ранее мы писали, что "Большая семёрка" призвала остановить войну в Украине по линии фронта и одобрила действия НАБУ.

Глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в свою очередь заявил, что война в Украине с оперативной точки зрения зашла в тупик. К настоящему моменту подошло время для переговоров.