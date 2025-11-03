Война в Украине с оперативной точки зрения зашла в тупик. К настоящему времени подошло время для переговоров.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью ВВС.

По мнению адмирала, в настоящее время происходит "бесполезная трата человеческих жизней".

"Они (россияне - Ред.) не получат дружественное или марионеточное правительство (в Украине - Ред.), как в Беларуси. Альянс будет оставаться с Украиной до того дня, когда наступит мир", - сказал Драгоне.

При этом адмирал также подчеркнул важность для Европы самой заботиться о своей обороне. Он отметил, что приоритетом НАТО является противовоздушная оборона, и в ближайшие месяцы на восточных границах блока может быть создана "стена дронов".

Напомним, экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный еще весной говорил о тупике в войне. По его мнению, патовая ситуация сложилась из-за того, что новые технологии сделали неэффективными старые виды орудий и классическую тактику проведения операций.

А летом 2024 года, еще при Джо Байдене, в Пентагоне заявляли, что война в Украине движется к тупику. В ведомстве отмечали, что ни у Киева, ни у Москвы нет достаточных военных ресурсов для проведения масштабных наступательных операций.