Ядерные испытания новой ракеты РФ "Буревестник" направлены на то, чтобы Вашингтон принял условия России и сел с Москвой за стол переговоров.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Расчёт Кремля делался на то, что США в конечном итоге будут вынуждены "уважать мощь" России и идти на переговоры независимо от того, нравится им или нет.

"Кремль опирался на этот сигнал, балансируя на грани войны с Соединёнными Штатами ещё со времён холодной войны, когда Советский Союз постоянно подчёркивал, что для двух крупнейших ядерных держав мира переговоры – это необходимость, а не вариант. В последнее время Москва намекает, что попытки изолировать Россию, в том числе недавние санкции США против нефтедобывающих компаний РФ, обречены на провал", – пишет издание.

"Они пытаются сказать, что нельзя просто так вводить против нас санкции, как вам вздумается. Мы – крупная ядерная держава, и нам необходимо вести переговоры. Единственная сфера, в которой Россия практически паритетна с Соединёнными Штатами, – это, конечно же, оружие массового уничтожения. Поэтому, чтобы иметь рычаги влияния, им приходится включать ядерный вопрос в пакетное соглашение. Советы делали то же самое. Советская экономика была несопоставима с масштабами экономики США в мировой торговле. Настоящим козырем Советов был их ядерный арсенал", – заявил Андраш Рац, старший научный сотрудник Германского совета по внешней политике.

Накануне в The Wall Street Journal писали, что "Буревестник" пройдёт "Золотой купол" ПРО США, анонсированный Трампом.

