Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал, что уже сообщил руководству США информацию об испытаниях ракеты "Буревестник", о которой заявил президент России Владимир Путин.

Об этом Дмитриев сообщил в комментарии о переговорах с США, который он выложил на своем канале в Max.

Также, по его словам, он донес информацию Генштаба армии РФ об окружении украинских войск в Покровске и Купянске (Украина этой информации не подтверждает).

"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тысячи - в районе Красноармейска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что в Вашингтоне наблюдаются "попытки блокировать поступление информации" руководству США о состоянии дел по Украине и России.

Также Дмитриев сообщил, что в ближайшее время планируется организовать встречу конгрессменов США с представителями Госдумы РФ.

Исходя из заявления спецпредставителя Путина, он на данный момент продолжает проводить переговоры в США. Его визит уже длится третий день.

Ранее Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров.

Также спецпредставитель Путина озвучил ключевые условия России для завершения войны в Украине.

Для чего Путин рассказал о "Буревестнике", мы разбирались в отдельном материале.

