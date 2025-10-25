Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который сейчас находится в США, назвал ключевые вопросы окончания войны в Украине, по версии РФ.

Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, это формат гарантий безопасности Киеву, территории Украины с русскоязычным населением и нейтральный статус Украины.

"Есть всего несколько элементов. Один из них - это гарантии безопасности для Украины. Россия сказала: да, она открыта к предоставлению Украине гарантий безопасности. Есть и территориальный вопрос — в тех районах, где живёт русское население, которое подвергалось нападениям со стороны украинских сил ещё до начала конфликта. И, наконец, вопрос нейтрального статуса Украины, который важен для безопасности России", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что понимание того, как решить перечисленные вопросы дипломатическим путём, позволит завершить боевые действия в короткие сроки.

"Вопросов на столе не так уж много. И, в сущности, если понять, как их можно урегулировать дипломатическим путём, решение можно найти довольно скоро", - добавил Дмитриев.

Он также заявил, что "конфликт в Украине будет решён дипломатическим путём".

"Мы продвигаемся к дипломатическому решению, с учётом российских интересов, и думаем не только о прекращении огня, но и о конечном урегулировании конфликта. И США, Украина и Россия понимают, каким может быть это решение. Мы надеемся, что оно будет достигнуто в разумные сроки", - сказал Дмитриев.

Напомним, накануне спецпредставитель президента РФ заявил, что "переговоры по Украине затягивает Киев" и что украинская власть "не хочет решать проблемы и вопросы, требующие решения".

