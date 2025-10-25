Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить на встрече с главой КНР Си Цзиньпином способы окончания войны в Украине.

Он считает, что введенные санкции против РФ "будут иметь силу" в этом вопросе.

"Мы бы хотели, чтобы Китай нам помог с Россией, ответил президент США. — Мы ввели против России очень большие санкции. Я думаю, эти санкции будут иметь очень обязательную силу. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог", - сказал американский президент.

При этом он также считает, что президент России Владимир Путин "тоже хочет это закончить".

Отметим, что Трамп вчера улетел в Азию, где посетит в том числе саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре, где должна состояться встреча с китайским лидером.

Ранее западные СМИ писали, что из трех вариантов предложенных Трампу санкций он выбрал средний - не самый мягкий, но и не самый жесткий.

Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что для окончания войны в Украине Трамп намерен давить не только на Путина, но и на Владимира Зеленского.

