Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отменил поездку в Китай, так как никто не захотел с ним встречаться.

Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, канцлер Германии Фридрих Мерц уже полгода у власти, но до сих пор не совершил визит в Китай.

В планах кабинета были зарезервированы дни для его поездки, однако глава КНР Си Цзиньпин не нашёл времени для встречи. Теперь Вадефуль отменил поездку из-за невозможности согласовать встречи с китайской стороной.

Отмечается, что темы для обсуждения были важными. Немецкую экономику беспокоят ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов и полупроводников.

Экономические последствия могут быть серьёзными: автомобильная промышленность Германии уже ждёт от Мерца других сигналов, а критика в рядах правящей коалиции усиливается.

Предшественники Мерца, Ангела Меркель и Фриндрих Шольц, выстраивали более сбалансированную политику по отношению к Китаю.

Ранее мы писали, что в ФРГ растёт дефицит редкоземельных металлов из Китая, необходимых для военного производства – всё больше компаний сообщают о перебоях с поставками.

