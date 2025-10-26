В западных СМИ появилась информация о характеристиках новой российской ядерной ракеты "Буревестник", об испытаниях которой сегодня заявил президент РФ Владимр Путин.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, это ракета с новым типом силовой установки, которая позволяет ей лететь гораздо дальше и дольше, чем ранее позволяли турбореактивные и турбовентиляторные двигатели.

"9М730 "Буревестник" — это низколетящая крылатая ракета наземного базирования, способная не только нести ядерную боеголовку, но и оснащенная ядерной энергетической установкой. В НАТО она обозначается как SSC-X-9 Skyfall. Силовая установка даёт возможность ракете находиться в воздухе длительное время перед поражением цели. Некоммерческая организация по вопросам безопасности Nuclear Threat Initiative (США) заявила, что "Буревестник" потенциально может оставаться в воздухе несколько дней", - пишет Reuters.

В отчёте организации 2019 года сообщалось: "в ходе операции "Буревестник" будет нести ядерную боеголовку (или боеголовки), облетать земной шар на низкой высоте, обходить системы противоракетной обороны и рельеф местности, а затем сбрасывать боеголовку(и) в труднопредсказуемом месте (или местах)".

