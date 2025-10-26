Российские военные доложили президенту РФ Владимиру Путину об "окружении" украинских войск в Купянске и Покровске.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин посетил один из пунктов управления воюющих в Украине российских войск, где присутствовали начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов и командиры военных группировок.

Публикуется видео начала этого совещания. Путин присутствует там в военной форме.

"Путину предоставили отдельный доклад по купянскому и красноармейскому (Покровскому - Ред.) направлениям. Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находятся до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском - 5,5 тысячи", - заявил пресс-секретарь российского президента.

Украина информации об окружении своих сил в этих городах не подтверждала. При этом уже подтверждено, что российские войска вошли в Купянск и Покровск.

Путин также заявил о завершении испытания ракеты "Буревестник" на ядерной энергоустановке.

Начальник Генштаба армии РФ Герасимов сказал, что испытания "Буревестника" прошли 21 октября, а ракета способна преодолеть любую ПРО.

По словам Герасимова, "Буревестник" находился в воздухе около 15 часов, преодолев 14 тыс. км.

Ранее украинский боец с позывным "Мучной" заявлял, что в Покровске обстановка продолжает усложняться, "мы постепенно теряем контроль над несколькими районами".

Напомним, неделю назад ВСУ заявили о проникновении российских войск в центр Покровска Донецкой области, о чём ранее уже сообщали СМИ.