В Покровске обстановка продолжает усложняться, "мы постепенно теряем контроль над несколькими районами".

Об этом пишет украинский боец с позывным "Мучной".

По его словам, ожесточенные бои за каждый двор идут за микрорайон Собачевка в восточной части Покровска. Россияне контролируют основную его часть - и, "похоже, что этот сектор уже на грани полного отрыва - вопрос времени, когда враг закрепится окончательно".

К северу от центра украинские силы "находятся в невыгодном положении, плотный огонь и постоянные налёты не дают передышки, казаков срочно нужно оттуда забрать".

Наиболее упорно Вооруженные силы Украины держатся в промзоне западнее, где Украина контролирует, по данным "Мучного", более половины территории.

К северу от железной дороги россияне "пытаются развить успех и уже заходят в район Динас, который является второй линией города". "Враг действует быстро, режет наши маршруты передвижения и постепенно сжимает. Несмотря на это, борьба ещё продолжается, но чувствуется, как город постепенно задыхается под давлением", - сообщает военный.

"Темп противника свидетельствует, что Покровск входит в самую тяжёлую фазу боёв", - добавляет "Мучной".

На карте Deep State львиной доли этих продвижений РФ, о которых пишет военный, не отображено - однако с недавних пор расширилась "серая зона", которая подошла к железной дороге в центре Покровска (что уже ВСУ подтверждали также официально).

Напомним, ВСУ заявили о проникновении российских войск в центр Покровска Донецкой области, о чём ранее уже сообщали СМИ.

Война в Украине идет 1339-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 24 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В четверг сообщалось о продвижении армии РФ в Днепропетровской области близ Вербового и Степового. Под Волчанском в Харьковской области россияне расширяют килл-зону, где уничтожают всё, что движется. Между тем на добропольском направлении ВСУ освободили село Кучеров Яр.

