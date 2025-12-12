Руслан Кравченко. Фото: Facebook

Украинские Telegram-каналы активно публикуют слухи об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко.

Пресс-служба Офиса генпрокурора официально опровергла эту информацию.

"Информация, распространенная отдельными Telegram-каналами о якобы подаче генеральным прокурором Русланом Кравченко заявления об отставке, является недостоверной. Никаких заявлений об отставке генеральный прокурор не подавал. Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия", - говорится в сообщении.

Кроме того, сам Кравченко, опровергая слухи о своей отставке, пригрозил, что "лично придёт за каждым", кто работает против него.

"Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Я остаюсь там, где обещал быть, там, где труднее всего", - заверил Кравченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в июне подписал указ о назначении Кравченко генеральным прокурором. До этого тот занимал должность главы Государственной налоговой службы.

Ранее Верховная Рада поддержала отставку его предшественника Андрея Костина. За такое решение проголосовали 255 депутатов. 

