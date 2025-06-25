Совет прокуроров Украины на своем заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей генерального прокурора Максима Крыма, Марии Вдовиченко и Андрея Лещенко.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в своих соцсетях.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко согласился с этим решением и вчера подписал приказы о назначении упомянутых людей на должности своих заместителей.

За каждым из заместителей закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут отвечать.

До назначения Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры, Мария Вдовиченко исполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, а Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора.

Сегодня новые замы уже приступили к исполнению своих обязанностей.

Напомним, самого Кравченко Владимир Зеленский назначил указом №416 на должность генерального прокурора 21 июня.

Подробнее о кадровых расстановках в Офисе нового генпрокурора мы писали в отдельном материале.