Сегодня генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на своей странице в Фейсбуке сообщил об отмене приказа времен генпрокурорства Андрея Костина о кадровом резерве.

Стоит отметить, что конкурс в кадровый резерв, кандидатов из которого должны были отбирать на руководящие должности в прокуратуре, был в самом разгаре, и Кравченко отменил его, не дожидаясь завершения.

Это значит, что новый генпрокурор не хочет оперировать кадрами, которых хотели набрать в кадровый резерв без его ведома и отстаивает свое право на назначения руководителей в прокуратуре.

К слову, кадровые перестановки Кравченко собирается начать с Офиса генпрокурора.

Вчера там в кулуарах распространились инсайды о грядущих кадровых перестановках в руководстве правоохранительного ведомства.

Как свидетельствуют наши источники, из нынешнего руководства сохранит свою должность только первый замгенпрокурора и до недавнего времени исполняющий обязанности главы ведомства Алексей Хоменко. Это связывают с его близостью к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

К тому же в свое время Хоменко был начальником нынешнего генпрокурора Руслана Кравченко в военной прокуратуре Центрального региона и у них сохранились с тех пор хорошие отношения.

Также в замы Кравченко наши источники прочат нынешнюю и.о. главы Киевской городской прокуратуры Марию Вдовиченко. Ее связывают с нынешним главой Одесской военно-гражданской администрации Олегом Кипером, который также был одним из претендентов на должность генпрокурора, однако предпочел работу в исполнительной власти. Кипер близок к ОП и, вероятно, для укрепления новой вертикали в Генпрокуратуре туда решили направить его протеже.

По некоторым данным потеряют должности замы генпрокурора Виктория Литвинова, Игорь Мустеца и Антон Войтенко. На данный момент в разделе руководство на сайте Генпрокуратуры Литвинова уже не значится замом генпрокурора.

Теоретически за свой пост еще может побороться Мустеца, который имеет разветвленные парламентские связи с партией "Слуга народа". Однако он недавно стал фигурантом скандала в СМИ об имуществе его родни.

Подробнее о том, кто такой Руслан Кравченко, мы писали в отдельном материале.