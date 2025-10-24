В пятницу, 24 октября, в Украине идет 1339-й день войны с Россией.

08:03 Сегодняшние графики отключений электроэнергии для Киева публикует ДТЭК.

07:53 В течение ночи над российскими регионами сбиты 111 дронов, сообщает Минобороны РФ.

По данным СМИ, в подмосковном Красногорске дрон залетел в квартиру, спровоцировав взрыв, заявил губернатор. Пострадали пять человек, включая ребенка.

В Новошахтинске Ростовской области около 1,5 тыс. человек остались без света из-за пожара после атак БПЛА на регион, сообщил губернатор региона.

07:38 Ночью дроны ударили по объекту энергетике в Кировоградской области. Начались отключения света в Новоукраинском районе, сообщает ОВА.

По информации "Укрзализныци", пострадала железная дорога. Задерживаются несколько поездов, которые перевели на резервные тепловозы.