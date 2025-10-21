Битва за город Покровск в Донецкой области "приближается к своей последней фазе".

Об этом пишет в соцсети X военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке, комментируя видео с ударами по российским войскам в центре города.

"Украина в настоящее время бомбардирует российских солдат в центре Покровска с помощью дронов-камикадзе. Это свидетельствует о том, что после 14 месяцев сражение за город приближается к своей последней фазе. Остается неизменным одно: Киев может замедлить продвижение российских войск, но остановить их не может", - пишет Репке.

Напомним, ВСУ заявляли об уничтожении российских войск, проникших в центр города. В то же время украинские военные писали, что бои там продолжаются.

Детальные о ситуации в Покровске мы писали в отдельном материале.

